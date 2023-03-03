مصر تطرح مزايدة عالمية لتنمية 8 حقول بترول متقادمة
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، طرح أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج.
وأشار الملا، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الطرح يشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، مبينًا أن طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لا تزال تحتوي على كميات من الزيت الخام.
وأكد اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية، بحيث يمكن إنتاج الخام من الخزانات بديلاً عن الطرق التقليدية.
وأضاف الوزير المصري أن هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات على الاستثمار في أعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.
وبحسب البيان، فإن الحقول الـ8 المطروحة بالمزايدة، هي: "حقلا رأس بدران وخليج الزيت تحت إشراف شركة سوكو، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت وأشرفي، تحت إشراف شركة أوسوكو، ومنطقة تنمية وادي السهل".