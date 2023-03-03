مصر تطرح مزايدة عالمية لتنمية 8 حقول بترول متقادمة

وأكد اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية، بحيث يمكن إنتاج الخام من الخزانات بديلاً عن الطرق التقليدية.

وأضاف الوزير المصري أن هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات على الاستثمار في أعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.