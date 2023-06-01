النفط يصعد وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وعوّضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 32 سنتًا بما يعادل 0.44% إلى 72.92 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0518 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.37% إلى 68.34 دولار للبرميل.