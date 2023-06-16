النفط يتجه للصعود وسط تفاؤل إزاء الطلب الصيني

تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي، اليوم الجمعة، بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين، وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.2%، إلى 70.78 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% خلال الجلسة السابقة.