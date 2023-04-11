بوتين: روسيا ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحكومة ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز بحلول نهاية الربع الثاني من العام، وإن "الاتجاهات الإيجابية" في شتى قطاعات الاقتصاد تكتسب زخما بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5% منذ فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، السوق الأسبوع الماضي، بتخفيضات أخرى في أهداف الإنتاج اعتبارا من مايو أيار.

وسجلت روسيا عجزا في الميزانية بلغ 29 مليار دولار في الربع الأول من العام، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض إيرادات صادرات الطاقة المهمة، والتي استهدفتها العقوبات الغربية.

وفي حديثه خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون، أشاد بوتين بمتانة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية.