ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات لانتعاش الطلب في الصين

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بزيادة 0.1% أيضا إلى 73.48 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ثلاثة في المئة يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.

وعلى الرغم من هيمنة مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأحد، أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، إذ قال بيرول إن "الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع".

وقال إنه اعتمادا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) إعادة تقييم قرارهم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى عام 2023.