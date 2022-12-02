تقرير: عقوبات النفط الروسي قد تدمر الأسواق



حذرت شبكة أخبار مالية أمريكية من أن العقوبات الغربية المرتقبة على النفط الروسي ستكون "مدمرة حقًا" لأسواق الطاقة، إذا فشلت الدول الأوروبية في تحديد وتنفيذ سقف للأسعار.

ووافقت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، على حظر شراء النفط الخام الروسي اعتبارًا من 5 الشهر المقبل، فيما تم التوصل لاتفاق مبدأي الخميس لتحديد سقف سعري عند 60 دولارا للبرميل.

ومن الناحية العملية يريد الاتحاد الأوروبي - إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة - خفض عائدات النفط الروسية بشكل كبير، في محاولة لاستنزاف صندوق حرب الكرملين بعد غزو أوكرانيا.

وقالت شبكة "سي أن بي سي" في تقرير الخميس:"مع ذلك ، فإن المخاوف من أن الحظر الكامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي".

ونقلت الشبكة عن هينينج جلويستين، مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة "أوراسيا" لاستشارات المخاطر السياسية في نيويورك، قوله إن فرض حظر تام على الواردات الروسية يمكن أن يكون "مدمرًا حقًا" للأسواق.

وأضاف جلويستين أن احتمال ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير هو سبب وجود ضغوط من الولايات المتحدة للموافقة على سقف سعري للخام الروسي.

واعتبرت الشبكة في تقريرها، أن تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى قيام دول مجموعة السبع بشراء النفط الروسي بسعر أقل، في محاولة لخفض دخل روسيا من النفط دون رفع أسعار النفط الخام في جميع أنحاء العالم.