ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل إلى 218.2 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بزيادة 229 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 110.8 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 394 ألفا.

وأوضحت الوكالة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 665 ألف برميل يوميا.