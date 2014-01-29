ثروت: متعاطفون مع الإخوان فجروا خط الغاز مع الأردن

وجه السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت أصابع الاتهام لجماعة "أنصار بيت المقدس" باستهدافها المستمر لخط الغاز الواصل بين الأردن ومصر في صحراء سيناء.

وقال ثروت في اتصال هاتفي مع إرم، إن الجماعة معروفة بتعاطفها مع جماعة الإخوان المسلمين، إذ قامت بتفجير خط الغاز لأكثر من مرة بهدف التأثير على العلاقة المتينة بين الجانبين الأردني والمصري وبهدف التأثير على الحركة الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة أن الأنبوب يزود المصانع المصرية في سيناء وفي مناطق شرم الشيخ وطابا.

وأكد ثروت أن بلاده ملتزمة بتزويد الأردن بالغاز وبكميات متزايدة، وأن أي انقطاع مرده لعطل فني، أو نتيجة أعمال إرهابية تستهدف خط الغاز الواصل بين البلدين.

وكان مسلحون مجهولون قاموا ليل الاثنين الثلاثاء بتفجير خط الغاز الطبيعي المصري الواصل للأردن جنوب مدينة العريش في شمال مدينة سيناء في ثالث تفجير خلال أقل من شهر، والتاسع عشر منذ ثورة يناير عام 2011.