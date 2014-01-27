بي.جي البريطانية تخفض توقعاتها لعامي 2014 و 2015

لندن- حذرت مجموعة بي.جي البريطانية للنفط والغاز الاثنين من إنتاج دون المتوقع هذا العام والعام المقبل، ووصفت توقعاتها لعام 2014 بأنها "مخيبة للآمال" بسبب استمرار المشكلات في مصر.

وتوقعت الشركة إنتاج ما بين 590 و630 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام وهو ما يقل عن التوقعات الحالية للمحللين التي تبلغ 660 ألف برميل يوميا.

وخفضت الشركة توقعاتها للإنتاج في 2015 إلى ما بين 710 آلاف و 750 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من مستوى مستهدف بين 775 و825 ألف برميل يوميا أعلنته الشركة في أيلول / سبتمبر.