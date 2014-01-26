البنك الإسلامي للتنمية يمضي في تمويل توسعة كهرباء نواكشوط

إرم – (خاص) من سالم خليفة

أكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية، الدكتور عبد العزيز الهنائي، أنّ مؤسسته "ماضية في تمويلها لمشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط الذي يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتصدير الفائض إلى السنغال ويعتزم عرضه على مجلس الإدارة في القريب العاجل".

المسؤول المالي في البنك الاسلامي، قال في كلمة ألقاها الأحد في حفل افتتاح منتدى موريتانيا الاقتصادي: "إنّ مجموع عمليات البنك بموريتانيا فاقت حتى الآن 770 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 225 مليار أوقية، وأنّ وثيقة الشراكة الاستيراتجية مع الحكومة الموريتانية للفترة 2011 الى 2015 ترمي إلى تحقيق مستوى عمليات يضاعف هذا المبلغ خلال الفترة الخمسية، وسيكون لحوافز الاستثمار كما للاستثمار نفسه نصيب وافر في هذه الاستراتيجية".

وتأتي تصريحات المسؤول الرفيع في البنك الإسلامي للتنمية عقب نشر عدد كبير من وسائل الإعلام الموريتانية أخباراً عن اعتزام البنك إلغاء تمويله لمشروع توسيع شبكة الكهرباء بالعاصمة نواكشوط بعد حديث عن وجود فساد في الصفقة التي أبرمت مع الشركة المكلفة بتنفيذ التوسعة.