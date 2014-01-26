محافظات عراقية تطالب البرلمان برفض الموازنة

بغداد - طالب محافظو المحافظات العراقية المنتجة للنفط الخام والغاز وتكرير الخام السبت البرلمان بإعادة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري للحكومة من أجل إدراج فقرة تمنح بموجبها هذه المحافظات خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج أو مكرر بدلاً دولار واحد كما ينص على ذلك المشروع.

وشدد المحافظون في بيان بعد اختتام اجتماع عقد في مدينة البصرة السبت على ضرورة أن تستخدم المؤسسة التشريعية صلاحياتها الدستورية وتعيد مشروع الموازنة للحكومة "لمخالفته نص قانون المحافظات". وشارك في الاجتماع محافظو كل من البصرة وميسان والناصرية والكوت وصلاح الدين وكركوك والموصل وبغداد.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للعام الماضي فإن العراق أنتج في 2013 نحو 2.942 مليون برميل يوميا، في حين بلغت قدرته على تكرير النفط قرابة 806 آلاف برميل يوميا، وتنتج البلاد 580 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية، في وقت استهلك العراق 803 آلاف برميل يوميا من النفط الخام.

واستنادا لهذه الإحصائيات فإن طلب المحافظات الثماني يعني أن على حكومة بغداد أن تدفع لها قرابة 14.7 مليون دولار عن الإنتاج اليومي.

يشار إلى الموازنة العراقية للعام الحالي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، وقد سبق لرئيس اللجنة المالية بالبرلمان حيدر العبادي أن حذر الأحد الماضي من أن بلاده لا تستطيع تمويل العجز المتوقع في الموازنة ما لم يودع إقليم كردستان إيراداته النفطية في خزينة الدولة، ويصل العجز المتوقع إلى 21 تريليون دينار عراقي (18 مليار دولار).