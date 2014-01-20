شل تبيع حصصا في أستراليا إلى شركة كويتية

لندن- قالت شركة النفط العملاقة رويال داتش شل الاثنين إنها اتفقت على بيع حصص في مشروع غاز في أستراليا إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية مقابل 1.14 مليار دولار وذلك في إطار مساعيها لتعزيز عائد الاستثمار.

ومن المقرر أن تبيع شل حصة نسبتها 8 % في حقلي الغاز ويتستون وإياجو و6.4% في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال المرتبط بهما في ولاية أستراليا الغربية.

وتزيد هذه الصفقة حصة الشركة الكويتية في مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شيفرون إلى 13.4 %.

وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "نتخذ خيارات صعبة في محفظتنا العالمية لتحسين كفاءة رأسمال شل".

وأضاف: "نركز استثماراتنا حيث نستطيع تحقيق أقصى قيمة برأسمال شل والتكنولوجيا التي تملكها".

وتركز الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية على استغلال الثروة النفطية الكويتية للاستثمار في مشروعات طاقة متنوعة بالخارج.

وتم الانتهاء من نحو 25% من مشروع ويتستون وهو أحد مشروعات الغاز الضخمة في أستراليا المقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتملك شيفرون حصة نسبتها 64.14 % في مشروع ويتستون المتوقع أن يبدأ تشغيله عام 2016، والمساهمون الآخرون هم أباتشي كورب (13 %) وطوكيو الكتريك باور (8%) وكيوشو الكتريك باور (1.46 %).