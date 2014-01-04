ليبيا تحذر من شراء النفط من موانئ خارج سيطرتها

طرابلس ـ قالت المؤسسة الوطنية للنفط السبت إن ليبيا حذرت زبائنها من شراء أي نفط خام تعرضه جماعة تطالب بحكم ذاتي سيطرت على ثلاثة موانيء نفطية في شرق البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.

وتطالب الجماعة المدججة بالسلاح بالحكم الذاتي وحصة أكبر من ايرادات مبيعات النفط وتحتل موانيء رأس لانوف والسدرة والزويتينة التي كانت تنقل في السابق 600 ألف برميل يوميا من صادرات الخام الليبي.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز بسبب اضرابات في منشآت نفطية في أنحاء البلاد.

وقالت الجماعة الموجودة في شرق البلاد ويتزعمها قائد ميليشيا وساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 إنها قد تبيع النفط الخام بنفسها إذا لم تستجب الحكومة في طرابلس لمطالبها بتقاسم السلطة وايرادات النفط.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أنها حذرت الجميع من مغبة إرسال أي سفن لتحميل أو تفريغ شحنات في هذه الموانيء الثلاثة.

وقالت إنها ستتخذ اجراءات قانونية ضد أي اتفاقيات يتم التوقيع عليها لشراء الخام مع أي طرف آخر.

وتخشى القوى الغربية من أن تنزلق ليبيا إلى الفوضى بينما تكافح الحكومة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في الاطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها.

وقال رئيس الوزراء علي زيدان إن الحكومة ستتخذ اجراءات في مواجهة اضرابات في منشآت نفطية لكن محللين يقولون إن جيش ليبيا الذي ما زال في مرحلة التدريب ضعيف لدرجة لا تمكنه من التعامل مع محتجين مسلحين.