قضية الصحراء الغربية تعيق خطط المغرب بشأن الطاقة الشمسية

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مصادر مختصة بالإقراض تؤكد أنها إذا دعمت تلك الاستثمارات فسيبدو ذلك كما لو كانت تدعم الموقف المغربي من النزاع، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات المالية الدولية إلى تبني الحياد.