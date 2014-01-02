الإضرابات تعرض رواتب الموظفين في ليبيا للخطر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

وزير ليبي يقول إن إغلاق مرافئ وحقول النفط سيدفع البلاد نحو "نفق مظلم" ويمنع عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد في انتفاضة عام 2011.