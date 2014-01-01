متوسط صادرات نفط العراق 2.341 مليون ب/ي في ديسمبر

بغداد - قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إنّ صادرات العراق من النفط الخام بلغت 2.341 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول انخفاضا من 2.381 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف أنّ متوسط سعر البيع بلغ 102.9 دولار للبرميل وأنّ الإيرادات 7.47 مليار دولار.

وعزا جهاد تراجع الصادرات إلى الطقس السيء في منطقة الموانئ الجنوبية على الخليج والهجمات التخريبية المتكررة والمشاكل الفنية في الشمال.

وشحن العراق 2.081 مليون برميل يومياً من البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد و260 ألف برميل يومياً من حقول كركوك الشمالية.