مصر تطرح 22 امتيازاً للتنقيب عن النفط والغاز

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن طرح مزاد عالمي يحتوي على 22 امتيازاً للتنقيب عن النفط والغاز بنظام تقاسم الإنتاج.

وقال إعلان نشرته الصحف المصرية، الاثنين، إن رقع التنقيب المطروحة تقع في خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل.

وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية.

وقالت هيئة البترول في الإعلان إن آخر موعد لاستلام العروض من الشركات الراغبة في التنقيب 19 مايو/ أيار 2014.

وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول رداً على طول مهلة تقديم العروض: "المدة ليست طويلة ولكنها مناسبة حتى تجهز الشركات عروضها بعد الدراسة الوافية.

وبحسب تقديرات للقطاع تدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات.

وتتردد شركات الاستكشاف في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بصعوبة.

وتجري "ايجاس" وهيئة البترول محادثات مع الشركات الأجنبية بشأن أسعار الغاز.

وسددت الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لتتقلص المتأخرات إلى حوالي 4.8 مليار دولار.