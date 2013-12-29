الأردن يرفع أسعار الكهرباء والمحروقات

تبدأ الحكومة الأردنيّة برفع أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، في ظل مطالبات بالعدول عن هذا القرار لآثاره السلبية على القطاعين التجاري والصناعي.

وبالتزامن مع هذا القرار، رجحت مصادر عاملة في قطاع المحروقات بأن تتجه لجنة التسعير بنهاية الشهر الحالي إلى زيادة أصناف المشتقات النفطية بنسبة 1%.

وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، فإن المرحلة الثانية ستشمل المستهلكين المنزليين الذين يستهلكون ما فوق 601 كيلوواط/ ساعة وبنسبة رفع تبلغ 15% بعد أن أعفوا من الرفع بالمرحلة الأولى التي بدأت اعتبارا من منتصف آب/ أغسطس الماضي.

أما المستهلكون المنزليون دون ذلك؛ فسيبقون مستثنيين من رفع التعرفة حتى خمس سنوات، أي حتى العام 2017، كما سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط/شهريا معفاة من زيادة أسعار التعرفة ولمدة خمس سنوات.

وفي الأثناء، طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة بالعدول عن قرار رفع أسعار الكهرباء، مبيّنا أن رفع اسعار الكهرباء قد يؤدي إلى خلل في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء الذي سبق له الإعلان أنه لن يرفع أسعار أي سلعة جديدة، سعى إلى اقناع ممثلي النقابات بضرورة رفع أسعار المحروقات في لقاء جمعه بهم السبت، في مقر وزارة التنمية السياسية، بضرورة رفع أسعار المحروقات، قائلا إن فاتورة النفط تستنزف ما مقداره 40% من حجم الموازنة الأردنية، وأنه يتوجب التفكير جديا بتنويع مصادر الطاقة التي لا زالت مبنية على الإستيراد بشكل كامل.

وأضاف: "إذا بقي الأردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته ستأتي اللحظة التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد، حيث بلغت فاتورة النفط لهذا العام 4 مليارات دينار، علما بأن الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 10 مليارات دينار".

وأكد النسور أن هذا الوضع المتعلق بفاتورة الطاقة يستوجب دراسة خيار الطاقة النووية ليسهم في تنويع خليط الطاقة في بلدنا، مؤكدا أن مشروع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء حال المضي به سيكون أكبر مشروع في تاريخ المملكة.

وقال إن مشاريع الطاقة النووية في مختلف دول العالم هي مثار جدل، "ونحن في الأردن لسنا استثناءً، إذ نولي اهتماما كبيرا للرأي العام ولقناعات المواطن الأردني"، لافتا إلى أن "هناك نشطاء نحترم منطلقاتهم الوطنية ولا نشكك في مقاصدهم، ولكن هذا لا يمنع من دراسة ومناقشة هذا الأمر ومعرفة مدى الجدوى من تنفيذه".

وأضاف النسور: "لم نقرر السير في طريق إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ولكن قررنا أن ندرس الأمر، واستدرجنا عروضا، حيث جاءنا عرض روسي وعرض فرنسي ياباني ووجدنا أن العرض الروسي يبدو أفضل، وما زال لدينا سنتان ونقرر بعدها تكليف الروس أو الطرف الاخر".