تعطل الإمدادات الإفريقية يرفع أسعار النفط

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تصاعد العنف في جنوب السودان وتوقف إمدادات ليبيا وتراجع مخزونات الوقود الأمريكية ترفع أسعار النفط عالمياً.