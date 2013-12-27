تعطل الإمدادات الإفريقية يرفع أسعار النفط

أبوظبي - ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت صوب 113 دولاراً للبرميل، الجمعة، متأثرة بتوقف بعض الإمدادات من أفريقيا، وتراجع حاد لمخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ومع تصاعد العنف في جنوب السودان من المحتمل أن يستمر انخفاض انتاج البلاد من النفط إلى جانب توقف إمدادات ليبيا.
وقفز خام برنت 73 سنتاً إلى 112.71 دولار للبرميل.
وارتفع سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف 1.07 دولاراً إلى 100.62 دولاراً للبرميل، متخطياً حاجز الـ 100 دولار للمرة الأولى في شهرين.