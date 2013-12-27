محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل

غزة- أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، الجمعة، بسبب نفاد الوقود الصناعي الناتج عن إغلاق معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومة حماس، فتحي الشيخ خليل، إن جدول الكهرباء سيصبح ست ساعات مقابل 12 ساعة فصل للتيار الكهربائي.

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة، الذي ينقل عبره الوقود الصناعي اللازم للمحطة، الثلاثاء الماضي بعد مقتل إسرائيلي برصاص قناص من القطاع بالقرب من السياج الحدودي، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين بعد هذه الحادثة التي ردت عليها إسرائيل بسلسلة غارات أدت إلى مقتل طفلة وإصابة ستة آخرين على الأقل.

كما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الخميس، عدة غارات على القطاع أدت إلى إصابة فلسطينيين بعد إطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة صاروخين على جنوب إسرائيل.

وكانت محطة التوليد الوحيدة في غزة تغذي القطاع بنصف حاجته من الكهرباء، بينما توفر إسرائيل ومصر باقي الكمية، وكانت استأنفت العمل منتصف الشهر الجاري بعد توقف استمر لأكثر من 50 يوما بسبب نفاد الوقود أيضا.

ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 1.750 مليون نسمة من أزمة حادة في الكهرباء حيث لا تتوفر إلا ست ساعات يوميا فقط.