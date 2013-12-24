مصر تسدد 53 مليون دولار لدانة غاز الإماراتية

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دانة غاز تحصل على قسط من إجمالي متأخراتها المستحقة على الحكومة المصرية والتي تبلغ قيمتها 330 مليون دولار.