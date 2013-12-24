مصر تسدد 53 مليون دولار لدانة غاز الإماراتية

أبوظبي - قالت دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، الثلاثاء، إنها حصلت على 53 مليون دولار من الحكومة المصرية من إجمالي متأخرات مستحقة لها قيمتها 330 مليون دولار.
وقالت دانة في بيان إلى بورصة أبوظبي إنها تلقت 42 مليون دولار بالعملة الأمريكية والباقي بالجنيه المصري.
وبهذا تكون دانة قد تسلمت 130 مليون دولار من السلطات المصرية هذا العام، وأشارت دانة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بالعمل مع الشركة في إطار خطة لسداد باقي مستحقاتها على مدى فترة زمنية متفق عليها.
و قال مسؤول بالحكومة المصرية، الاثنين، إن مصر ستستكمل هذا الأسبوع سداد 1.5 مليار دولار من أصل 6.3 مليار تقول إنها مستحقة عليها لشركات النفط.