السعودية ومصر توقعان اتفاقية الربط الكهربائي

صرح وزير المياه والكهرباء السعودي، المهندس عبدالله الحصين، أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقعان اتفاقية الربط الكهربائي والتشغيل وتبادل الكهرباء الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح الحصين، خلال كلمته في المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 الذي عُقد، الأحد، بمدينة جدة، أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تقدر بنحو 5.6 مليار ريـال تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر بنحو 900 مليون ريـال.

وأكد، حسبما أوردت صحيفة المدينة السعودية، أن المشروع سيُطرح في النصف الأول من العام 2014، مبيناً أنه يتكون من خط نقل هوائي جهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت يربط المدينة المنورة بشمال القاهرة ماراً بتبوك طوله قرابة 1250 كيلو مترا منها نحو 16 كيلو مترا كابلات بحرية لعبور خليج العقبة وتوجد ضمن مكوناته ثلاث محطات لتحويل الذبذبة في كل من المدينة وتبوك والقاهرة وسعته 300 ميجاوات