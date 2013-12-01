إيران تحبط تفجير أنبوب نفط في جنوب البلاد

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إن السلطات الأمنية الإيرانية أحبطت محاولة تفجير أنبوب نفط في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن المحاولة كانت تستهدف تفجير خط أنبوب الغاز "آبادان - ماهشهر" بمحافظة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة آبادان "بهرام ايلخاص زادة" قوله إنه اثر تقارير أفادت بوجود عبوة تفجير في الكيلومتر 50 لخط أنبوب نقل النفط من آبادان إلى ماهشهر، سارعت القوات الأمنية بالحضور بيقظة وسرعة، وأبطلت مفعول العبوة.

وأوضح حاكم المدينة أن عملية إبطال مفعول العبوة نفذتها القوات الأمنية على وجه السرعة، دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه العملية.