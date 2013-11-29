تركيا وكردستان العراق يوقعان عقوداً للنفط والغاز

وقعت تركيا وكردستان العراق حزمة عقود في وقت سابق هذا الاسبوع، يصدر بموجبها الإقليم العراقي شبه المستقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب من خلال تركيا.

وأضافت المصادر أن الاتفاقات وقعت، الأربعاء، خلال اجتماع رئيس وزراء حكومة كردستان، نيجيرفان برزاني، مع رئيس الوزراء التركي، طيب أردوغان، الذي استمر ثلاث ساعات.

ومن المرجح أن تزيد الخطوة غضب بغداد التي تقول إنها وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد، وقالت، الخميس، إن أي اتفاق في الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكاً لسيادة العراق.

وسيبدأ قريبا تدفق الخام في خط الأنابيب الكردستاني الجديد وسيتصل بخط الأنابيب الحالي "كركوك-جيهان" من أجل التصدير للأسواق العالمية.

وكانت شركة الطاقة التركية التي أسستها أنقرة للعمل في شمال العراق وقعت عقداً للعمل في 13 منطقة تنقيب بشمال العراق، وتحالفت مع "اكسون موبيل الأمريكية" العملاقة في نحو نصف تلك المناطق.

وتشمل العقود أيضا بناء خط أنابيب جديد للنفط وآخر للغاز بهدف المساعدة في رفع صادرات كردستان النفطية إلى مليون برميل يومياً بحلول 2015. ومن المرجح أن يبدأ تدفق الغاز بحلول 2017.

وبموجب الإتفاق سيتم وضع إيرادات نفط كردستان في حساب خاص في بنك حكومي تركي، وبمجرد سداد رسوم المقاولين ستبقى الأرصدة كما هي لحين إتفاق بغداد وكردستان بشأن تقاسم الإيرادات.