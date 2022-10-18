موسكو تشطب حصة إكسون الأمريكية في مشروع "سخالين 1" النفطي

شطبت الحكومة الروسية، شركة إكسون، عملاق النفط الأمريكي، من عضويتها في "مشروع سخالين -1 "للنفط والغاز، كمساهم رئيس، ونقلت حصتها إلى كيان تجاري روسي، وهو ما وصفته الشركة بأنه "إجراء يرقى إلى مصادرة الملكية جعلها تنسحب من روسيا ككل" حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت إكسون تمتلك حصة 30% في سخالين -1، لكن قبل أسبوع وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا تم بموجبه إنشاء كيان جديد لإدارة عمليات مشروع النفط والغاز في الشرق الأقصى، وهو المرسوم الذي سمح للحكومة الروسية بتوزيع حصص المشروع وطرد الشركاء الأجانب إذا رأت ذلك مناسبًا.

ويشير تقرير نشره موقع "أويل برايس"، اليوم الإثنين، إلى أن إكسون كانت في طريقها للخروج على أي حال.

وقالت بعد وقت قصير من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في شباط/ فبراير، إنها ستنسحب من روسيا ولن تقوم بمزيد من الاستثمارات هناك.

وكانت إكسون أعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن وجود قوة قاهرة في مشروع سخالين، وجرى خفض الإنتاج من نحو 220 ألف برميل يوميًّا إلى 10 آلاف فقط.

كما تأثر الإنتاج برفض إكسون قبول التغطية التأمينية المحلية للناقلات التي تنقل النفط الخام من جزيرة سخالين.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية تدرس الاستحواذ على حصة في الكيان الجديد المشغل سخالين -1.

ونقلت عن مصادر لم تسمها أن شركة النفط الهندية العملاقة كانت مساهماً في الكونسورتيوم الذي يدير سخالين -1 قبل انسحاب إكسون وأرادت الاحتفاظ بمصلحتها في المشروع.

ويعتبر مشروع "سخالين -1 "مهمًّا أيضًا لليابان.

ورغم حملة العقوبات بين شركائها الغربيين، صرحت اليابان أنها لا تستطيع التوقف عن شراء النفط والغاز من مشروع سخالين.

يذكر أن هناك شركتين يابانيتين مساهمتين في "سخالين -1" وقد عُرض عليهما الاحتفاظ بحصصهما في الكيان الجديد ، الذي تديره شركة تابعة لـ "روسنفت" الروسية.