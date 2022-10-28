السعودية وفرنسا تؤكدان أهمية ضمان إمدادات الطاقة للأسواق العالمية

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أغنيس بانيير روناتشر، أهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزيران خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكد الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل شريكا موثوقا في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا.

وناقش الاجتماع التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة.

وأكد الوزيران أهمية حث فرق الطرفين على العمل على الفرص في قطاع البتروكيميائيات، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الوزير السعودي، مباحثات مع وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، حول استمرار التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.