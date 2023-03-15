اليمن.. نقص الوقود يهدد بانقطاع الكهرباء عن عدن

حذّرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في عدن جنوب اليمن، الثلاثاء، من أن المدينة الساحلية المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، على شفا الدخول في ظلام دامس بسبب قرب نفاد وقود محطات توليد الكهرباء.

وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، إن "توربين توليد محطة بترومسيلة الرئيسة خرج عن الخدمة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء نفاد الوقود الخام، فيما بدأت المحطات الأخرى فعليًا خفض التوليد للحد الأدنى بعد أن أوشك مخزونها من مادتي الديزل والمازوت على النفاد، في حين لم تتلقَّ دفعات وقود جديدة لتأمين استمرار الخدمة".