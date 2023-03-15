اليمن.. نقص الوقود يهدد بانقطاع الكهرباء عن عدن
حذّرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في عدن جنوب اليمن، الثلاثاء، من أن المدينة الساحلية المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، على شفا الدخول في ظلام دامس بسبب قرب نفاد وقود محطات توليد الكهرباء.
وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، إن "توربين توليد محطة بترومسيلة الرئيسة خرج عن الخدمة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء نفاد الوقود الخام، فيما بدأت المحطات الأخرى فعليًا خفض التوليد للحد الأدنى بعد أن أوشك مخزونها من مادتي الديزل والمازوت على النفاد، في حين لم تتلقَّ دفعات وقود جديدة لتأمين استمرار الخدمة".
ودعت المؤسسة، المجلس الرئاسي والحكومة إلى "سرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء، ومراعاة قرب حلول شهر رمضان، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق استقرار التيار الكهربائي الذي كان قد شهد تحسنًا خلال الأسبوع المنصرم".
مؤكدة أن "عدم توافر الوقود بات يهدد بدخول المدينة في ظلام دامس".
وتعاني مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، منذ سنوات من تردي الخدمات العامة، خاصة الكهرباء.