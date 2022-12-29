عُمان تطلق شركة متكاملة لإدارة جميع أصول الغاز الطبيعي

أفادت وسائل إعلام حكومية، اليوم الخميس، بأن سلطنة عُمان ستؤسس شركة متكاملة لإدارة جميع أصول وصادرات وواردات الغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة.

وأضافت وسائل الإعلام، أن قرار وزارة المالية إطلاق (شركة الغاز المتكاملة) جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان لخفض التكاليف المتعلقة بشراء ونقل الغاز الطبيعي.