شركة "تيبكو" اليابانيّة تسرّح أكثر من 1000 عامل

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

شركة كهرباء طوكيو "تيبكو" تعمل على خطة إعادة تنظيم لتفادي المزيد من المقترحات التي قد تؤدي إلى جرّها صوب الإفلاس.