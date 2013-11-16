شركة "تيبكو" اليابانيّة تسرّح أكثر من 1000 عامل

طوكيو- قالت مصادر إن شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) تعتزم تسريح أكثر من ألف عامل عن طريق إجبارهم على التقاعد بحلول النصف الثاني من عام 2014، في الوقت الذي تسعى فيه لكسب مزيد من المساعدات المالية لتطهير منشأة فوكوشيما النووية التي تتولى تشغيلها.
وتعمل الشركة على خطة إعادة تنظيم لتفادي المزيد من المقترحات التي قد تؤدي على الأرجح إلى جرّها صوب الإفلاس مقابل عملية ممولة حكوميا لتطهير وإغلاق مفاعلات فوكوشيما.
ووافقت الحكومة بالفعل على إنفاق 47 مليار ين (468.7 مليون دولار) للتعامل مع نحو ألف صهريج من المياه المشعة في محطة فوكوشيما التي دمرها زلزال وأمواج مد عاتية منذ عامين.
وتدرس الحكومة اليابانية أيضا تمويل جزء من تكاليف إغلاق مفاعلات فوكوشيما التي لحقت بها أضرار، وإعادة هيكلتها قد يساعد تيبكو على الحصول على المزيد من المساعدات الحكومية.
وتأمل الشركة أن تحصل على تمويل من البنوك حجمه 500 مليار ين في نهاية العام، وتأمل أن يشجع خفض العمالة البنوك على الموافقة على التمويل.
وقالت المصادر أيضا إن تيبكو تبلغ البنوك إن بامكانها استئناف أرباحها إذا أعادت تشغيل مفاعلين في منشأة كاشيوازاكي كاريوا التي تتولى تشغيلها بحلول السنة المالية 2014 .
وانصهرت ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي شمالي طوكيو بعد كارثة آذار/ مارس 2011، التي تسببت في انفجارات وأرغمت 160 ألف شخص على النزوح عن بلدات وقرى قريبة.
وتسعى الشركة الآن إلى إعادة هيكلة المنشأة بالكامل التي تضم ستة مفاعلات.