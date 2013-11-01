محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف بسبب نقص الوقود

غزة - توقفت مولدات محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل الجمعة نظراً لنقص الوقود في تطور من المرجح أن يزيد ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة بالفعل في القطاع الساحلي الفقير الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال رئيس سلطة الطاقة في غزة، فتحي الشيخ خليل، إنّ المحطة التي تخدم تقريباً نصف سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة توقفت عن العمل نتيجة النقص الحاد في الوقود.

وتناقصت إمدادات الطاقة باطراد بعدما عززت مصر حملة لتدمير أنفاق التهريب على طول الحدود مع غزة.

والأسبوع الماضي تعهدت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي تدير الضفة الغربية المحتلة بإمداد غزة بالوقود بدون أن تحصل على الضرائب المعتادة مما يتيح لحكومة حماس شراء 400 ألف لتر من الوقود يوميا.

لكن خليل قال في بيان إنّ السلطة الفلسطينية تراجعت عن الإعفاء الضريبي مما يصعب على السلطات في غزة تحمل تكاليف شراء الوقود. ولم تفصح السلطة الفلسطينية عن سبب تراجعها.