كردستان العراق تعتزم مد خط أنابيب جديد إلى تركيا

اسطنبول- قال وزير الموارد الطبيعية لكردستان العراق، الخميس، إن الإقليم ينوي مد خط أنابيب ثان إلى تركيا في العامين المقبلين فيما يعزز الإقليم إنتاجه بشكل مستقل عن بغداد.

وقال الوزير آشتي هورامي في مؤتمر للقطاع في اسطنبول إن طاقة الخط الثاني ستبلغ مليون برميل يوميا على الأقل وسيجري استكماله في غضون 18 إلى 24 شهرا.

وأضاف أن الإقليم يهدف في النهاية إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط للتصدير.

وتابع "بمجرد ارتفاع الانتاج سنحتاج إلى التوسع. لذا نخطط لمد خط أنابيب جديد... نأمل في استكمال هذا الخط خلال 18 شهرا إلى عامين".

وتتودد تركيا بشكل متزايد لكردستان العراق فيما تسعى لتعزيز أنشطتها في قطاع النفط والغاز في خطوة أغضبت الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إن لها وحدها سلطة السيطرة على صادرات النفط العراقية.

وقال هورامي إن ستة حقول أخرى ستبدأ الانتاج في المنطقة بنهاية العام الأمر الذي سيعزز طاقتها الانتاجية إلى 400 ألف برميل يوميا من 300 ألف حاليا.

وسيخصص نحو 100 ألف برميل من هذه الكمية للاستهلاك المحلي بينما ستنقل الكمية المتبقية في شاحنات عبر تركيا لأسواق التصدير في ترتيب قال هورامي إنه لن يستمر طويلا.

وأضاف "سنواصل القيام بهذا حتى استكمال خط الأنابيب (الأول) وبمجرد الانتهاء من الخط سيرتفع انتاجنا بسرعة كبيرة".

وذكر هورامي أن اقليم كردستان الواقع في شمال العراق سيبدأ في مراقبة إنتاجه بمجرد افتتاح خط الأنابيب الأول مع تركيا وقال إن هذا الخط سيرتبط مع خط الأنابيب القائم كركوك- جيهان ويستخدم طاقته غير المستغلة.

وتابع "من حسن الطالع أن هناك طاقة فائضة كبيرة في هذا الخط (كركوك-جيهان) وسنستغلها".