المغرب يحصل على قرض ألماني بقيمة 654 مليون يورو

الرباط - أبرم المغرب اتفاقاً للحصول على قرض بقيمة 654 مليون يورو من بنك التنمية الألماني المملوك للدولة (كيه.إف.دبليو) لتمويل جزء من مشروع بناء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية تبلغ طاقتهما الإجمالية 300 ميغاوات ويتكلف المشروع نحو 1.7 مليار يورو.

وقال مصطفى بكوري، الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إنّ مناقصات بناء المحطتين الأولى بطاقة 200 ميغاوات والثانية 100 ميغاوات بالقرب من مدينة ورزازات في جنوب البلاد من المتوقع طرحها في الأسابيع القادمة.

وقالت الوكالة إنّ كونسورتيوم تقوده أبنجوا الأسبانية وانترناشونال باور وأكوا باور تم اختياره بشكل مبدئي لمناقصة بناء المحطة 200 ميغاوات.

واختيرت الشركات الثلاث أيضاً في التأهيل المسبق لمناقصة المحطة 100 ميغاوات مع كونسورتيوم آخر تقوده إي.دي.إف الفرنسية.

وأكد بنك كيه.إف.دبليو أنه سيقدم القرض.