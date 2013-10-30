الكويت ستحسم المنافسة على إنشاء مراكز تجميع النفط

الكويت- قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم إنّ مؤسسة البترول الكويتية الحكومية ستحسم الأسبوع المقبل قائمة الشركات النهائية التي ستنافس على مناقصة إنشاء وتنفيذ ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دينار (3.5 مليار دولار).
ونسبت الصحيفة لمصادر لم تُسمِّها القول إنّ أبرز الشركات المؤهلة للمشروع هي "دايو" الكورية و"إس. كيه" و"بكتل" و"فلور" و"تكنيب" بالإضافة إلى شركات هولندية وفرنسية وأوروبية أخرى.
وقالت الصحيفة إنه تم استبعاد شركة هندية وأخرى سنغافورية من المنافسة بسبب "قلة الخبرة" في تنفيذ المشاريع وانخفاض تصنيفها بما لا يتفق مع اللوائح والشروط التي تعمل بها لجنة المناقصات المعنية في مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ المشاريع العملاقة.
وتُحمّل مراكز التجميع الجديدة أرقام 29 و30 و31 بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 100 ألف برميل يوميا لكل مركز لرفع القدرة الإنتاجية في منطقة شمال الكويت من 700 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.