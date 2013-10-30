الكويت ستحسم المنافسة على إنشاء مراكز تجميع النفط

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مؤسسة البترول الكويتية الحكومية ستحسم الأسبوع المقبل قائمة الشركات النهائية التي ستنافس على مناقصة إنشاء وتنفيذ ثلاثة مراكز تجميع للنفط.