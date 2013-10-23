الكويت تبدأ بناء مصفاة نفط في فيتنام بتكلفة 9 مليارات دولار

الكويت - دشنت شركة البترول الكويتية العالمية الحكومية، الأربعاء، مشروعاً في فيتنام مع شركاء يابانيين وفيتناميين لبناء مجمع لتكرير النفط وصناعة البتروكيماويات بتكلفة تسعة مليارات دولار.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنّ عمليات الهندسة والبناء للمشروع الذي وصفته "بالإستراتيجي العملاق" انطلقت الأربعاء في هانوي بحضور وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي.

وتمتلك شركة البترول الكويتية العالمية وشركة ايديميتسو كوسان اليابانية حصصاً متساوية بواقع 35.1 في المئة لكل منهما في المشروع الذي يحمل اسم نغي سون لتكرير البترول والبتروكيماويات في حين تمتلك شركة بترو فيتنام الحكومية 25.1 في المئة وتملك الحصة المتبقية البالغة 4.7 في المئة شركة ميتسوي اليابانية للكيماويات.

وسيتم تمويل نحو خمسة مليارات من التكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع من خلال قروض من بنوك عالمية وكويتية.

ونقلت كونا عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي قوله إنّ مصفاة نغي سون في فيتنام تعد المصفاة العالمية الثالثة لشركة البترول الكويتية العالمية التي تمتلك مصفاتي ميلاتزو وروتردام في أوروبا وتعتبر هذه المصفاة هي الثانية في فيتنام والأولى بشراكة مع مستثمر أجنبي.

وقال الرشيدي إنّه من المتوقع الانتهاء من عملية البناء والتشييد في نهاية 2016 على أن يتم تشغيل المشروع تجارياً خلال النصف الأول من 2017 بقدرة تكرير إجمالية تبلغ 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

وأضاف أنّ هناك إمكانية لمضاعفة القدرة الإنتاجية للمصفاة خلال المرحلة الثانية من المشروع وفقاً للطلب لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً وستنتج المصفاة بشكل أساسي منتجات مثل غاز البترول المسال والبنزين والديزل ووقود الطائرات للسوق المحلية - ليتم بيعها من قبل بترو فيتنام - والمنتجات البتروكيماوية بما في ذلك الباركسيلين والبولي بروبلين والتي تمتلك شركة البترول الكويتية والشركاء الاخرون حق بيعها.