مصر تضع الجزائر واليمن بديلاً للغاز القطري

القاهرة - صرح رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأستاذ طارق الملا أن مصر تأمل ألا يقوض التوتر السياسي مع قطر المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، جهود الحصول على مزيد من الإمدادات منها وإن مصر تعتبر الجزائر واليمن خيارات بديلة.

وأقر طارق الملا رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز بأهمية إبقاء القنوات مفتوحة مع قطر.

ووافقت الدوحة في أيار/مايو على منح مصر خمس شحنات غاز مسال، وأجريت محادثات مبدئية لبيع 13 شحنة إضافية على الأقل لمصر.

لكن علاقات مصر مع قطر تدهورت بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو، حيث دعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بقوة، ومنحت مصر 7.5 مليار دولار في صورة منح وقروض خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم، ولم تستأنف المفاوضات بين القاهرة وقطر بشأن الشحنات الإضافية.

وأضاف الملا: "لكننا لم نغلق الباب وسنعود للاتصال بهم، نحن مهنيون في هذا، وهذه مسألة تجارية بحتة."

ويشار إلى أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (ايجاس) المملوكة للدولة، طرحت مناقصة هذا الشهر لإنشاء منصة عائمة لتخزين الغاز وإعادته للحالة الغازية تأمل في استخدامها في نيسان/أبريل المقبل، حيث أكد الملا على ضرورية هذه المنصة وواردات الغاز المسال لتجنب أزمة في الطاقة في الصيف المقبل.