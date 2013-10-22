دول الخليج العربي تعتزم رفع أسعار الوقود

الرياض - تدرس دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، الكويت، البحرين) توحيد أسعار الوقود فيما بينها ورفع أسعارها معتبرة هذه الخطوة ضرورة خليجية.

وتعتبر أسعار المنتجات البترولية في الخليج العربي متقاربة، وتحتل الإمارات العربية المتحدة أعلى سعر للمنتجات البترولية خليجياً، في حين تعتبر أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية هي الأرخص خليجياً؛ ما يجعلها تعاني من مشكلة تهريب متفاقمة للوقود عبر الحدود البرية للمملكة إلى دول الجوار.

كما أن أسعار المنتجات البترولية في الدول العربية المنتجة هي الأدنى مقارنة بأغلب دول العالم.

وترتفع نسبة استهلاك المنتجات البترولية في الدول الخليجية لتصل إلى 10بالمئة سنوياً ما يجعل دول المجلس من أكبر الدول المستهلكة للمنتجات البترولية في العالم وذلك لأغراض المواصلات وتوليد الكهرباء وإنتاج الماء، والاستهلاك.

ويرى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن هذه الأرقام تستدعي الإسراع في توحيد أسعار المنتجات وزيادتها في آن، تحقيقاً لمزيد من المساواة بين دول مجلس التعاون.