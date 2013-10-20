بترورابغ السعودية تغلق وحدة تكسير الإيثان

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

شركة بترورابغ تقدر الخسائر المالية جراء هذا التوقف بنحو 81 مليون مليون ريال الأمر الذي ينعكس على نتائج أعمالها في الربع الأخير من العام.