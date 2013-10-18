روسيا تسمح للصين بالمشاركة في إنتاج النفط في سيبيريا

موسكو - وافقت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط الخام في روسيا على التخلي عن جزء من ثرواتها النفطية للصين أكبر مستورد للنفط في العالم إذ وقعت الجمعة مذكرة لتطوير مكامن في شرق سيبيريا بشكل مشترك.
وكانت روسيا في السابق تفضل توقيع اتفاقات توريد طويلة الأجل مع الصين مدعومة بقروض بعدة مليارات دولار.
وقالت روسنفت المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) لاستغلال احتياطيات نفطية بشكل مشترك.
وستملك روسنفت حصة مسيطرة تبلغ 51 بالمئة في المشروع المشترك وستملك سي.إن.بي.سي 49 بالمئة.