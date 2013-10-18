إنتاج أو.إم.في النمساوية ينخفض بسبب ليبيا واليمن

فيينا - انخفض هامش ربح التكرير لدى مجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز بمقدار النصف في الربع الثالث من العام إلى 1.17 دولار للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط الخام بينما انخفض إنتاجها بسبب مشكلات أمنية في ليبيا واليمن.

وأعلنت الشركة أنّ إجمالي إنتاجها من الهيدروكربونات بلغ 275 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثالث انخفاضاً من 297 ألفاً في الربع الثاني.

وقالت "بوجه عام انخفض الإنتاج مقارنة بالربع السابق لاسيما بسبب إغلاق بعض منشآت الإنتاج في أعقاب مشكلات أمنية وإضرابات في ليبيا واليمن فضلاً عن إغلاق حقل ماري في نيوزيلندا" حيث نفذت الشركة أعمال صيانة واستبدلت بعض المعدات.

وتقلصت أحجام المبيعات مقارنة بالربع السابق بسبب المشكلات التي حدثت في ليبيا وجداول التحميل في تونس. ويشكل إنتاج أو.إم.في في ليبيا عادة نحو عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج الشركة.

وقالت الشركة إنها قررت تسجيل تكاليف استثنائية قدرها 100 مليون يورو تقريباً في الربع الثالث نتيجة خفض قيمة أحد أصولها في كردستان العراق وبعض أصول التجزئة في النمسا. وستصدر الشركة نتائجها المالية في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.