الصين تسعى لشراء 850 ألف برميل من النفط العراقي في 2014

دايجو - قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الأربعاء إن الصين تسعى لشراء نحو 850 ألف برميل نفط يومياً من العراق في عام 2014.

ومن المقرر أن تشتري الصين 568 ألف برميل يومياً من النفط العراقي هذا العام ارتفاعاً من 525 ألف برميل يومياً في 2012.

وقال الشهرستاني إن الحظ يحالف العراق لأنه يتلقى دائماً طلبات تصدير أكثر مما يمكنه توريده فعلياً.

وأضاف أن العراق تلقى حتى الآن طلباً من الشركات الصينية لتصدير نحو 850 ألف برميل يومياً وسيتلقى مزيداً من الطلبات.

وقال على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في كوريا الجنوبية إن العراق انتهى من أعمال الصيانة في مرافيء النفط الجنوبية وستعود الصادرات إلى مستواها عند 2.5-2.6 مليون برميل يومياً هذا الشهر.