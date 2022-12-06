روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر نفطها

ودخل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ أمس الاثنين، في الوقت الذي يحاول فيه الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.