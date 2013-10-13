الإمارات تؤكد أن إنتاج نفط أوبك عند مستوى مناسب

أبوظبي - أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إلى أن إنتاج أوبك الحالي من النفط الخام عند مستوى مناسب للسوق وإنه لا حديث عن تغيير الإنتاج عندما تجتمع المنظمة في ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت لاحق قال مسؤول كبير من أنغولا - عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول أيضاً - إنه متفق في الرأي مع الوزير الإماراتي بشأن هدف إنتاج أوبك والبالغ 30 مليون برميل يومياً.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط اجتماعاً في الرابع من ديسمبر/كانون الأول في فيينا حيث ستقرر إن كانت ستغير هدف الإنتاج.

وقال المزروعي:"لا توجد مؤشرات أو شيء يمكن أن نخبركم به اليوم يقول إننا سنزيد أو نخفض الإنتاج" مشيراً إلى اجتماع ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المزروعي: "لكن المؤكد هو أننا سنضمن وفرة المعروض في السوق."

وأن الإمارات العربية المتحدة التي ستعرض استضافة المؤتمر في 2019 أنتجت ما بين 2.7 و2.8 مليون برميل يومياً من الخام في الشهر الماضي لكنه رفض الكشف عن مستوى الإنتاج هذا الشهر.

وفي تقرير شهري صدر يوم الخميس خفضت أوبك مجدداً توقعاتها للطلب على خامها في الربع الأخير من 2013 وفي عام 2014 قائلاً إن معروضها يظل أعلى من حجم الطلب على نفطها في العام القادم رغم انخفاض إمدادات العراق وليبيا.

وقال المزروعي لدى سؤاله عن المستوى الحالي لأسعار النفط إن نحو 100 دولار للبرميل هو سعر "عادل ومعقول" للمنتجين ولا يضر بالسوق.

وارتفع سعر خام برنت فوق 117 دولاراً في أغسطس/آب بسبب تعطل الإنتاج الليبي واحتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا. وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة دار سعر الخام بين 107 و112 دولاراً للبرميل.

ووصف أنيبال سيلفا نائب وزير البترول الأنجولي الأسعار الحالية بأنها "جيدة".

وقال عندما سُئل على هامش المؤتمر عن إمكانية تغيير هدف إنتاج أوبك في اجتماع ديسمبر إنه لا يعتقد ذلك مشيراً إلى أن السوق متوازنة في الوقت الحالي.

وفي غضون ذلك قال وزير النفط الإماراتي إن الطاقة الإنتاجية لبلاده ستزيد إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017 بصرف النظر عن أي تأخر في عملية إرساء الامتيازات. وتنتهي التراخيص الحالية في مطلع العام القادم.

وتتوقع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تلقي العروض هذا الشهر من شركات تأمل في تشغيل امتياز أدكو لعقود قادمة. وقالت مصادر في أدنوك إن الأمر سيستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر لدراسة العروض وتقديم توصيات إلى المجلس الأعلى للبترول.

وتملك أدنوك حصة مسيطرة نسبتها 60 % في أدكو بيما تحوز شركات النفط العملاقة إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وبي.بي حصصاً بنسبة 9.5 % لكل منها.