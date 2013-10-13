مصر: مناقصة لإنشاء مرفأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال

القاهرة- قال نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لرويترز إن الشركة طرحت مناقصة لإنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية والتي تأمل في استخدامها بحلول نيسان / أابريل. والوحدة مرفأ عائم يستخدم في استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأبلغ خالد عبد البديع رويترز بالهاتف أن المناقصة طرحت الأسبوع الماضي دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الشركة تعتزم تأجير الوحدة ومن المتوقع استخدامها بحلول نيسان / ابريل مشيراً إلى أن ذلك سيتوقف على العروض المقدمة.

وتستطيع مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده بدون مرافئ الاستقبال التي يوجد فيها نقص على مستوى العالم.

وكانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وافقت في أيار / مايو الماضي على منح مصر خمس شحنات من الغاز المسال وأجريت محادثات أولية للحصول على 13 شحنة أخرى على الأقل.

واستطاعت مصر تخصيص الشحنات القطرية التي تلقتها للشركاء الأجانب، مما أتاح لها توفير المزيد من إنتاجها من الغاز للسوق المحلية.

لكن الجيش المصري أطاح بالرئيس محمد مرسي في تموز / يوليو مما ألقى بظلال الشك على الاتفاق مع قطر التي كانت الداعم المالي الرئيسي لحكومة الرئيس المعزول.