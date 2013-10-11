أمريكا ستتفوق على روسيا قريبا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم

لندن ـ قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن الولايات المتحدة ستصبح العام المقبل أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا بفضل ازدهار إنتاجها من النفط الصخري الذي غير المشهد العالمي للطاقة.

وتأتي هذه التوقعات بعد أيام من تقديرات للحكومة الأمريكية أظهرت أن الولايات المتحدة - أكبر مستهلك للنفط في العالم - تراجعت من مركزها كأكبر مستورد للنفط في العالم لتحل محلها الصين بفضل طفرة النفط الصخري التي قلصت احتياجاتها من الواردات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري "تولي الولايات المتحدة قيادة النمو هو عودة إلى حالها قبل عقود مضت".

ويعيد انتعاش إنتاج النفط الأمريكي بالفعل ترتيب أوراق اللعبة في دبلوماسية الطاقة العالمية وهو ما يدعم واشنطن في علاقاتها مع حليفتها السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقالت الوكالة "مع تجاوز الإنتاج (الأمريكي) عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربعين الماضيين وهو أعلى معدلاته في عقود تتجه الدولة لأن تصبح أكبر منتج لسوائل النفط خارج أوبك بحلول الربع الثاني من عام 2014 لتتفوق على روسيا".