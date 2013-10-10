إيران توجه مواردها المالية لتحقيق نتائج سريعة في إنتاج النفط والغاز

طهران - أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تنوي تركيز ميزانيتها المحدودة على المشروعات التي يمكن أن تعزز إنتاج البلاد من النفط والغاز سريعا.

ومنذ أن تسلم الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ووزير النفط بيجن زنغنه ومسؤولون آخرون في قطاع الطاقة مناصبهم في منتصف أغسطس آب الماضي أعلنوا أن المسارعة في تعزيز إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي وتنشيط إنتاج النفط من الأولويات الرئيسية.

وبسبب نقص السيولة في ظل حظر أمريكي وأوروبي لواردات النفط الإيراني شكلت شركة النفط الوطنية لجنة لدراسة أي مشروعات النفط والغاز تحقق أسرع عوائد على الاستثمار وأيها شديد الصعوبة أو يفتقر للجدوى الاقتصادية.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي قال رئيس شركة النفط الوطنية إنه تم تخصيص ميزانية منفصلة لتطوير بعض حقول النفط في جنوب إيران وإن الشركة بدأت العمل على خطط تطوير حقول في منطقة غرب كارون بالإضافة إلى يادافاران وآزادجان.