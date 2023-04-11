توقعات بارتفاع إنتاج الخام الأمريكي في 2023
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير آفاق الطاقة في الأجل القصير اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع في عام 2023، في حين سيزداد الطلب زيادة طفيفة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة إلى 12.54 مليون برميل يوميا في عام 2023 وبنسبة 1.7 بالمئة إلى 12.75 مليون برميل يوميا في عام 2024.
كما توقعت أن يزيد استهلاك البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى بنسبة 0.5% إلى 20.4 مليون برميل يوميا في عام 2023 وأن يرتفع بنسبة 1.6% إلى 20.7 مليون برميل يوميا في عام 2024.