توقعات بارتفاع إنتاج الخام الأمريكي في 2023

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير آفاق الطاقة في الأجل القصير اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع في عام 2023، في حين سيزداد الطلب زيادة طفيفة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة إلى 12.54 مليون برميل يوميا في عام 2023 وبنسبة 1.7 بالمئة إلى 12.75 مليون برميل يوميا في عام 2024.