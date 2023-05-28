العراق.. نحو 8 مليارات دولار إيرادات النفط لشهر أبريل الماضي
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر نيسان/أبريل الماضي، والإيرادات المتحققة منها، مشيرةً إلى أنها بلغت ما يقارب 8 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان/أبريل الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت 98 مليوناً و634 ألفاً و947 برميلًا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و699 مليوناً و272 ألف دولار".
وأوضحت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان/أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و634 ألفاً و947 برميلًا"، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.058 دولار".
ونوّهت وزارة النفط العراقية إلى أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث".
ويصدر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، ويعتمد على واردات النفط في تأمين نحو 95% من احتياجاته.
ويستثنى من ذلك نفط إقليم كردستان العراق الذي يصدره عبر خط أنابيب تابع له إلى منطقة فيشخابور على الحدود الشمالية، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء "جيهان" التركي على البحر المتوسط، وهو ما تعترض عليه بغداد التي تطالب بإدارة صادرات النفط بالكامل عبر شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو".