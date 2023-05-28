العراق.. نحو 8 مليارات دولار إيرادات النفط لشهر أبريل الماضي

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر نيسان/أبريل الماضي، والإيرادات المتحققة منها، مشيرةً إلى أنها بلغت ما يقارب 8 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان/أبريل الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت 98 مليوناً و634 ألفاً و947 برميلًا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و699 مليوناً و272 ألف دولار".