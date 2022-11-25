مسؤولون: تونس لا علاقة لها بتوريد وتصدير النافتا الروسية

قال مسؤولون تونسيون، الجمعة، إنه من المحتمل أن تكون شركات دولية تصدر منتجات النافتا الروسية إلى دول من بينها كوريا الجنوبية بعد تخزينها في منشأة تخزين تونسية، لكنهم قالوا إن تونس ليس لها علاقة بذلك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيانات تدفق التجارة على "رفينيتيف" الخميس، لتظهر أن كوريا الجنوبية بدأت هذا العام في استيراد النافتا من تونس، حيث يتم شحن كميات كبيرة من روسيا.

وقالت فاختة المحواشي المديرة العامة لشركة التكرير في تونس (ستير)، إن "الكميات المصدرة من ميناء الصخيرة تأتي على الأرجح من تخزين في شركة تانكماد، وهذه كميات ترانزيت مخزنة لصالح شركات عالمية".

وأضافت في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "تونس وشركة ستير ليستا مرتبطين بها ولا علاقة لهما من بعيد أو قريب بذلك".

وألمحت إلى أن إنتاج شركة ستير من النافتا أصغر بكثير من الكميات التي تنتقل إلى كوريا الجنوبية.

وشركة تانكماد مملوكة بشكل مشترك لشركة النفط الحكومية التونسية وشركة توزيع البترول الحكومية وفقا لموقعها على الإنترنت.

وقال المدير العام سليم بن عبدالله، إن نشاط الشركة يقتصر على التخزين للشركات المحلية أو العالمية وليس لها دور في التصدير.

وتابع قائلا: "هناك النافتا ومنتجات أخرى تأتي من العديد من البلدان وقد تكون من روسيا ودول أخرى... وهنا فقط دورنا هو التخزين".

وأضاف: "نحن محطة دولية تخزن جميع هذه المنتجات".

وأظهرت البيانات انخفاضا كبيرا في واردات كوريا الجنوبية المباشرة من النافتا من روسيا، فضلا عن ارتفاع مفاجئ في واردات النافتا من ميناء الصخيرة التونسي والواردات إلى تونس من النافتا من روسيا.

ومن بين السفن التسعة من روسيا التي ذهبت إلى تونس محملة بالنافتا، استأجرت شركة كورال إنرجي أربع سفن.

وقالت الشركة إنها ليس لديها مخزون في تونس ولديها سفن مستأجرة لعملائها غير التونسيين بموجب الصفقات المبرمة على أساس التسليم.