سوريا تشدد إجراءات ترشيد الوقود بعد تأثر شبكة المحمول

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء خفض كميات الوقود المخصصة للسيارات الحكومية وذلك للمساعدة في مواجهة النقص، الذي أدى إلى توقف عدد من أبراج الهواتف المحمولة عن العمل.

ووفقا لبيان فقد أمر رئيس الوزراء حسين عرنوس بخفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية 40%، وفرض قيود على السفريات الرسمية للأغراض غير الضرورية.

وأضاف البيان، الذي عزا النقص لتأخر وصول الشحنات والعقوبات الأمريكية، أن قرار تخفيض المخصصات لا يشمل وسائل النقل الجماعي.