تركيا تغلق خط أنابيب النفط العراقي المار عبر أراضيها

وقالت شركة "جينيل إنرجي" التي تركز أعمالها في إقليم كردستان العراق إنها تتوقع أن يكون الإغلاق مؤقتًا، مضيفة أنها تواصل ضخ النفط إلى منشآت التخزين.

وانخفضت أسهم شركة "جينيل إنرجي" المدرجة في لندن 16% على الرغم من قول الشركة التي تركز على كردستان العراق إنها تواصل إنتاج النفط في منشآت التخزين.

وقالت شركة "دي.إن.أو" النرويجية التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط إنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.

وتراجع سهم شركة "جلف كيستون"، المشغلة لحقل شيخان أحد أكبر المشروعات في إقليم كردستان العراق، 22 % إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس// آب 2021.

وبينما قالت "جينيل" و"جلف كيستون" إنهما يتوقعان أن يكون وقف ضخ النفط مؤقتا ذكرت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو" التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط أنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.

ويتعلق قرار إيقاف تصدير شحنات بواقع 450 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام بقضية تعود إلى عام 2014 قالت بغداد فيها إن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.